Gündoğdu Adana Basketbol: 84 - İzmit Belediyespor: 79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor’u 84-79 yendi.

12 Ocak 2019, Cumartesi 16:16
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Gündoğdu Adana Basketbol: 84 - İzmit Belediyespor: 79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor’u 84-79 yendi.

Gündoğdu Adana Basketbol: 84 - İzmit Belediyespor: 79

Salon: Menderes

Hakemler: Uğur Özen, Murat Amaç, Muzaffer Vardarlı

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 21, Marginean 36, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Fatmanur Karakaş 3, Sanem Gamze Zeren 19, Lucie Melek Bouthors, Sevgi Tonguç 2, Betül Erkoyuncu, Bahar Kocaoğlu

İzmit Belediyespor: White 22, Melike Bakırcıoğlu 16, Marina Baş 7, Gizem Yavuz 11, Ceyda Sinan 10, Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, Emel Sığırcı, Nazlıcan Ölçek 8

1. Periyot: 25-25

Devre: 49-40

3. Periyot: 67-54

Beş faulle çıkanlar: 32.46 Betül Erkoyuncu (Gündoğdu Adana Basketbol), 34.09 Ferda Yıldız, 36.55 Marina Baş (İzmit Belediyespor)

AA

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