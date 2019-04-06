Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında Canik Belediyespor’u 109-92 yendi.
Gündoğdu Adana Basketbol: 109 - Canik Belediyespor: 92
Salon: Menderes
Hakemler: Sami Özel, Uygar Kurt, Abdullah İlik
Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 25, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Bouthors, Fatmanur Karakaş 12, Gamze Zeren 31, Bensu Deniz Zereyak 2, Sevgi Tonguç 14, Betül Erkoyuncu 9, Kübra Yiğit, Bahar Kocaoğlu 7
Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 10, Dilara Tongar 31, Deniz Çolakoğlu 23, Candide Öztürk 18, Neslihan Demir 4
1. Periyot: 27-30
Devre: 51-47
3. Periyot: 80-65
AA