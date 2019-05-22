Yeni sezonda şampiyonluk için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündeme bomba gibi düşecek hamlesi ortaya çıktı. Sezon ortasında göreve getirdiği Ersun Yanal'la yola devam etmesi beklenen Sarı- Lacivertliler çok flaş bir adım atarak, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya resmi teklif yaptı.

HEMEN YANIT BEKLENİYOR​

Tecrübeli hoca ile çok gizli bir görüşme yapan Fenerbahçe yönetiminin üç yıllık sözleşme teklifini masaya koyduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Avcı'dan çok kısa sürede yanıt beklediği de ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE AMA...

Alınan bilgilere göre teknik direktör arayışındaki Beşiktaş da Abdullah Avcı ile yakından ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'nin Avcı konusunda çok daha istekli olduğu gelen bilgiler arasında...

Kaynak: Takvim