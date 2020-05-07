Gündeme damga vuran yazı! 'Futbolcu maaş indirimleri hukuki zorunluluk'

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, liglerin durumu hakkında verilen kararı açıkladı. Özdemir, 12-13-14 Haziran'da liglerin başlamasına yönelik şimdilik bir karar aldıklarını söyledi. Türkiye futbola dönmeye hazırlanırken, kulüplerin en büyük sorunu maddi yük hala devam etmekte. Bu konuyla ilgili olarak Milliyet yazarı Prof. Dr. Erol Ulusoy, önemli bir yazı kaleme aldı.

İşte Erol Ersoy'un o yazısı:

Kulüplerin bilet gelirinden, sponsor desteklerinden mahrum kalmaları, futbolcu maaşlarında da indirimi hukuken mecbur kılıyor. Kulüpler ve sporcular için zaman karşılıklı anlayış ve destek zamanı.

Hukukta asıl olan sözleşmeye uygun hareket etmektir. Ahde vefa ilkesi Roma hukukundan beri temel prensiptir. Futbolcu, teknik direktör vs sözleşmeleri de uyulması gereken akitlerdendir. Ancak ortada bir corona virüs pandemisi gerçeği varken, profesyonel futbolcu sözleşmelerinin harfiyen yerine getirilmesini ne futbolcu ne de kulübü isteyebilir.

TFF Profesyonel Futbolcu Tip Sözleşmesindeki ücrete ilişkin tüm yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine harfiyen uyulmasını istemek hukuken mümkün değildir. Hiçbir kulüp sporcuları veya kulüp çalışanlarından keyfi olarak maaşlarında indirim yapmalarını istemiyor. Kulüplerin örneğin bilet gelirlerinden, sponsor desteklerinden mahrum kalmaları sonucu gelirlerini azaltan şartlar, futbolcu maaşlarında da indirimi hukuken mecbur kılıyor. Kulüpler ve sporcular için zaman karşılıklı anlayış ve destek zamanıdır, menfaatler dengesinin sağlanma zamanıdır.



