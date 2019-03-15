Gündem yine Muslera

Hemen hemen her transfer döneminde adı Avrupa kulüpleriyle anılan Muslera’nın, Galatasaray formasıyla son haftalarda sergilediği performans yine devlerin dikkatini çekti.

15 Mart 2019, Cuma 06:10
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Gündem yine Muslera

Hemen hemen her transfer döneminde adı Avrupa kulüpleriyle anılan Muslera’nın, Galatasaray formasıyla son haftalarda sergilediği performans yine devlerin dikkatini çekti.

İngiliz ve Fransız kulüplerinin, 32 yaşındaki file bekçisiyle ilgilendiği ve sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlandıkları ileri sürüldü.

Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 3 milyon 575 bin Euro’ya oynayan, Süper Lig ve Avrupa kupalarında kazanılan puan başına 5 bin Euro alan Muslera’nın daha önce de satılması gündeme gelse de, teknik patron Fatih Terim’den bu düşünceye onay çıkmamıştı.

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