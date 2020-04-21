Sağlıklı bir yaşam için günlük kalori alımına dikkat edilmelidir. Günlük alınması gereken kalori miktarı kişiden kişiye değişmekle birlikte çok fazla kalori alımı obeziteye neden olmaktadır. Vitamin ve mineraller, besinler aracılığı ile alınmaktadır. Vitamin ve minerallerden mahrum kalmamak için günlük kalori ihtiyacına uygun beslenilmelidir. Günlük kalori ihtiyacı belirlenirken kişinin cinsiyeti ve yaşı önemlidir.

Günde kaç kalori almalıyız?

Her bireyin günde alması gereken kalori miktarı, bireyin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Günlük kalori ihtiyacı karşılanırken karbonhidrat ve yağ alımı iyice hesaplanmalı ve protein ile vitaminlerden kalori alınmalıdır. Kalori alırken kilo almak veya zayıflamak isteği de önem arz etmektedir.

Günde kaç kalori yakmalıyız?

Vücudumuzun ihtiyacı olan kaloriden daha fazlasını gün içerisinde yakmamız gerekmektedir. Her bireyin günde alması gereken kalori farklı olduğundan, yakması gereken kaloride farklıdır. Kalori yakımı için egzersiz yapılmalıdır.

Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak, kalori yakımını kolaylaştırmaktadır. Kalori yakmak için aç kalınması doğru bir davranış değildir. Kişiye göre özel hesaplamalar yapılarak, yakılacak kalori öğrenilmektedir.

Zayıflamak için kaç kalori alınmalı?

Besin değerleri ve kalori miktarı, zayıflamak için oldukça önemlidir. Belirlenen kalori miktarının geçilmesi, aşırı kiloya neden olmaktadır. Sıkı bir diyet listesi, kalori alımının düzene girmesini sağlamakta ve zayıflama gerçekleşmektedir. Diyet listesinde alınması gereken karbonhidrat, protein ve yağ miktarı bellidir.

Günlük alınması gereken kalori miktarı nasıl hesaplanır?

Her ne kadar kalori alımı kişiden kişiye göre değişse de öncelikle metabolizma hızı göz önüne alınmaktadır. Kilo vermek isteyenler, almaları ve yakmaları gereken kalori miktarını kendileri belirlemektedir. Kilo alınmasının temel sebebi, alınan kalorinin yakılan kaloriden fazla olmasıdır. Günlük kalori ihtiyacı hesaplanırken, bazal metabolizma hızını bilmek gerekmektedir.

Kalori yakmak için hangi egzersizler yapılır?

Kalori yakmak için eğlenceli ve kolay birçok egzersiz bulunmaktadır. Bazı hareketler uygulanarak yapılan yoga, hafif yürüyüşler, dans, bisiklet gezintisi, voleybol ve futbol oynama, tempolu koşu ve yüzme kalori yakımı için yapılabilen sporlardandır. Düzenli bir şekilde spor yapmak, kısa sürede gözle görülür sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Zayıflamak için kalori yakmak şart mı?

Kilo vermek isteyenlerin kendi vücutlarını iyi bir şekilde tanıması gerekmektedir. Her kişinin metabolizma hızı farklı olduğundan, yiyeceklerden alınan besin değerleri de farklı olmaktadır. Zayıflamak için kalori yakımı zorunludur ve kalori yakmadan kilo vermenin imkanı yoktur. Yağsız ve yüksek kaliteli besinlerle beslenmek, gereksiz kalori alımının önüne geçmektedir.

Hayvansal gıdalar ölçülü bir şekilde tüketilmeli ve besin tercihleri bitkisel gıdalardan yana olmalıdır. Kontrolsüz bir şekilde beslenmek, obezite problemi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Kilo hiç değişmiyorsa, kalori alımı ile yakımı eşittir. Alınan fazla kaloriler yağ olarak depolanmaktadır. Dengeli ve sağlıklı beslenme ile birlikte zorlanma gerektirmeyen egzersizler yapılarak, hedef kiloya ulaşmak mümkündür. Kalori yakmanın tek yolu hareket etmektir.



