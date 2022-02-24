Altın fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın yatırımcılar riskli yatırım araçlarından kaçarken güvenli limana yöneldi. Altının ons fiyatı Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 1949 dolara kadar çıktı. Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilke kez 100 doları gördü. Küresel piyasalarda sert hareketler görülürken altındaki sert yükselişin sürüp sürmeyeceği ise merak konusu oldu.

Güncel altın fiyatları | Altın ne kadar?

Güvenli liman gömleği giyen altın fiyatları ons tarafında 1949 doları görerek Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sabah saatlerinde hızlı yükselişe geçen gram altın, akşam saatlerinde ise düşüşe geçti. ons altının fiyatı 19.45 itibariyle 1923 dolar.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış 868,06 TL | Gram altın satış 868,29

Gram altın nedir?

Gram Altın, 1 gram altın ile temsil edilen değer miktarıdır. Gram Altın, İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) tescilli markası olmakla birlikte, 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr olarak, 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki, garantili işlenmemiş altın külçeleridir. Gram Altın’ın tasarlanması ve çeşitlendirilip üretilmesinin sebebi, para birimleri gibi ayrılarak kullanılmasının kullanımı kolaylaştırmasıdır.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış 1.432,00 TL | Çeyrek altın satış 1.472,00 TL

Çeyrek altın nedir?

Yatırım için en uygun altın türü olmasıyla bilinen çeyrek altın, Türkiye’de de kullanımı en yaygın olan yatırım aracıdır. 'Küçük altın' olarak da bilinen çeyrek altının tercih edilme sebeplerinden biri, satıldığında fazla fiyat farkı olmadan yakın değerde ücret karşılığında bozdurulabilmesidir. Aynı zamanda uygun fiyatı sebebiyle genellikle özel günlerde hediye olarak tercih edilir.

Çeyrek altın kaç ayardır?

Çeyrek altın 22 ayardır.

Çeyrek altın kaç gramdır?

Çeyrek altın 1,754 gram ağırlığında ve 18 mm çapındadır.