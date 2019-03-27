Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’in kalecisi Günay Güvenç, "Şampiyonluk öyle tek başına gelen bir şey değil. Takım, camia ve şehir olarak buna inanmamız lazım." dedi.

Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak zor maçları geride bıraktıklarını söyledi.

İyi bir gelişme ve seri yakaladıklarını belirten Günay, takım içinde futbolcuların birbirini çok iyi tanıdığını, bunun da takıma çok güçlü yansıdığını belirtti.

Günay Güvenç, şampiyon olmak için taraftarın desteğine çok fazla ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şehrin bizden ne kadar beklentisi varsa bizim de seyircilerden beklentimiz var. Taraftar desteği olmadan bu iş asla olmaz. Taraftar sürekli bize güç verir. Şampiyonluk öyle tek başına gelen bir şey değil. Takım, camia ve şehir olarak buna inanmamız lazım. Benim bundan önce yaşadığım şampiyonluklarda başrolde onlar vardı. Şehir de artık yavaş yavaş bizim neler yapabileceğimizi gördü. Biz bu yola beraber çıktık. Takım olarak çok toplantılar yaptık, kendi aramızda çok konuştuk, herkesin bir hedefi var. Ama tek söylenen söz bu, ’Gazişehir’in konumu burası değil.’ İnşallah bu yıl Süper Lig’e çıkarız."

Taraftarın kendisine gösterdiği sevginin farkında olduğunu anlatan 27 yaşındaki file bekçisi, bu sevgiyi performans olarak geri vermek için çalıştığını aktardı.

Günay Güvenç, sevgisini gösteremeyen bir kişiliğe sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Benim de taraftara çok büyük sevgim var ama pek gösteremiyorum. Ben üçlük falan çektirmiyorum. İlk Beşiktaş’ta üçlük çektirmiştim sonra bıraktım. Onlar belki bizi benimsemiyor diye düşünebilirler ama asla öyle değil. Gaziantep’e geldiğimde nasıl bir takıma ve şehre geldiğimi biliyordum. Taraftarla içli dışlı değilim evet ama onların sevgisini hissediyorum, bana çok iyi geliyor. Onlar hissetmiyor belki ama ben çok iyi hissediyorum. Maçtan önce çağırmaları, bana sosyal medyadan gelen olumlu yorumlar, bunların hepsi beni iyi motive ediyor. Ben bunu kişisel olarak alıyorum ve bunu performans olarak geri vermek istiyorum. Onlar bana ve takıma olan desteklerini kaybetmesinler yeter."

AA