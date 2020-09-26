Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, 2'nci hafta mücadelesinde Gümüşhanespor evinde İnegölspor'u ağırladı. Diğer maçlarda olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle stada seyirci alınmadı. Gümüşhanesporlu taraftarlar ise karşılaşmayı izlemek için ilginç bir çözüm yolu buldu. Taraftarlar stadyumun çevresinde bulunan dağlık bölgeye çıkarak sahayı gören yamaçlardan ve kayalıklardan maçı izleyip, takımlarını destekledi.

Karşılaşmayı yamaçtan izleyen Gümüşhanespor taraflarından 21 yaşındaki Mustafa Akhan, 18 yıldır kentin takımının maçlarını takip ettiğini belirterek, "Takımımızın her maçına gidiyoruz. Şehrimizin coğrafi şartları nedeniyle dağlık bir arazisi var. Stadyumumuz ise iki dağın tam ortasında bulunuyor. Pandemi süreci nedeniyle TFF maçları geçen sezondan beri seyircisiz oynatıyor. Biz de dağların tepelerine çıkarak takımımızı desteklemeye çalışıyoruz. Farklı gruplar halinde tepelere yayıldık. 'Beleş tepe' olarak adlandırdığımız bir yer vardı. Oraya girişimiz yasaklandı, biz de tepelere çıktık. Karşı tepede 20 kişi bizim bulunduğumuz yerde ise yaklaşık 30 kişi var. Bazı taraftarlarımız ise Misli.com'dan canlı olarak maçı takip ediyor" diye konuştu.

63 yaşındaki Mehmet Kızılet adlı taraftar ise "Pandemi nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Biz de takımımızı tepelerden izleyerek takip ediyoruz. Gümüşhanemizi sevdiğimiz için gelip buralardan maçları izliyoruz. Şehrimiz dağlık bir arazide, bunun avantajını kullanıyoruz" dedi.

Taraftarlardan 64 yaşındaki Yüksel Karamanlı da, "Sahaya seyirci almıyorlar. Biz de takımımızı dağın yüksek tepelerinden izliyoruz. Bu şekilde maçı izliyoruz" şeklinde konuştu.

DHA