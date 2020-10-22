Gümüşhanesporlu futbolcular maçı dağdan izledi!

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan Misli.com 2. Lig Gümüşhanespor-Sancaktepe FK karşılaşmasını Gümüşhanesporlu futbolcular Batuhan Uçan ve Emre Kömürcü, stadın kale arkasındaki dağdan izlediler.

22 Ekim 2020, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
- A +
Gümüşhanesporlu futbolcular maçı dağdan izledi!

Gümüşhanesporlu futbolcular Batuhan Uçan ve Emre Kömürcü, Çarşamba günü Gümüşhane Yenişehir Stadında oynanan Sancaktepe FK maçını stadın kale arkasındaki dağdan izlediler.

Kadroda kendilerine yer bulamayan iki futbolcu, pandemi sebebi ile tribündeki kısıtlama nedeni ile stadyuma da giremedi ve takımlarını stadın kale arkasındaki dağın tepesinden izlemek zorunda kaldı. İki futbolcunun yaklaşık 800 metre yükseklikten maç izlemesi ilginç görüntü oluşturdu.

Misli.com 2. Lig'de oynanan karşılaşmayı konuk Sancaktepe FK 5-1'lik skorla kazanmıştı. 



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...