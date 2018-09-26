Gümüşhanespor - Silivrispor maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur mücadelesinde Gümüşhanespor sahasında konuk ettiği Silivrispor’u 24’üncü dakikada Serdar Ümit Deniz’in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Gökhan Memişoğlu xx, Muhammet Yumak xx

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan xx, Renato Arapi xxx, Mehmet Güven xxx (Ersel Aslıyüksek dk. 80 x), Timuçin Aşçıgil xx (Taşkın İlter dk. 36 xx), Abdülkadir Kuzey xxx, Enes Ata xx, Nazmi Candoğan xx, Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx, Mendy xx, Erdi Zengin xx (Türker Toptaş dk. 46 xx)

Siirt İl Özel İdarespor: Ahmet Taş xx, Muhammed Ekrem Kurt xx, Resul Timurlenk xx, Turgut Delen xx, Okan Avcı xx, Harun Koç xx (Muhammet Ali Can Kerçek dk. 88 ?), Mehmet Şirin Soydan xx (Uğur Keskin dk. 79 x), Samuel xx, Burhanettin Sever xx (Ali Ömür dk. 68 x), Muhammed Akif Sevinç xx, Yunus Kerçek xx

Goller: Mendy (dk. 2), Abdülkadir Kuzey (dk. 44) (Afjet Afyonspor), Muhammet Akif Sevinç (dk. 35)(Siirt İl Özel İdarespor)

Sarı kartlar: İsmet Benli (Afjet Afyonspor), Mehmet Şirin Soydan, Muhammet Ekrem Kurt (Siirt İl Özel İdarespor)