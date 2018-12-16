Gümüşhanespor TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 17. hafta maçında Kastamonu 1966 ile sahasında karşılaşacak. Ev sahibi Gümüşhanespor Play-Off potasından oldukça uzaklaştı. Bu maçı kazanarak üst sıralara yükselmek istiyorlar. Kastamonu 1966 ise 30 puanla altıncı sırada. Kastamonu 1966'da Play-Off potasına girmek için kazanmak istiyor.

Gümüşhanespor - Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 13:00'te başlayacak karşılaşma Çay TV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın detayları fanatik.com.tr'de...

Çay Tv uydu frekans bilgileri...

Türksat 3A uydusunda yer alan Çay TV, Frekans : 12685, Polarite : V - Dikey, Sembol : 30000, FEC : 2/3

Kanal Adı :ÇAY TV

Paket İsmi :TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8

Frekansı :12685

Polarisazyon Değeri:V - Dikey

Kapsama :Batı

SR :30000

FEC :2/3

Çay TV uydudan nasıl izlenir?

Çay TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 3A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 3A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "Türksat 3A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 12685 sayısını girin. Polarizasyon kısmında V - Dikey seçin. Sembol kısmına 30000 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz Çay TV yayınının FEC'i 2/3. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.