Gümüşhanespor: 1 - Gaziantepspor: 0

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hakan Ergin xx, Kadir Kantekin xx, Efe Kurtuluş xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Serdar Ümit Deniz xx, Hüseyin Çolak xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Kadir Ari xx, Tufan Kelleci xx, Azad Kevin Odabaşı xx (Faruk Öcal dk. 70 xx), Murat Kayalı xx (Raif Gündoğdu dk. 90 ?), Mehmet Cansın Çiçek xx
Yedekler: Mesut Balkan, Muharrem Doğan, Burak Demireğen, Hüseyin Altuğ Taş, Furkan Mızrak
Teknik Direktör: Metin İlhan
Gaziantepspor: Selçuk Özcan xx, Batuhan Necioğlu xx (Muhammed Ersin Oğuz dk. 75 xx), Müslüm Talşik xx, Ahmet Olğun xx, Sirac Susancak xx (Mustafa Nacar dk. 50 xx), Mustafa Emirhan Özyaşar xx, Yakup Zengin xx, Ferhat Güler xx, Hasan Genç xx, Gökhan Çamur xx, Mustafa Bayram Çakır xx
Yedekler: Musa Emre Yakar, Hasan Aktürk, Tarık Kamış, Mehmet Hürkan Demir, Hazar Saygılı
Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu
Gol: Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 75) (Gümüşhanespor)
İHA
Sarı kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Tufan Kelleci, Faruk Öcal, Hasan Hüseyin Akınay, Hüseyin Çolak (Gümüşhanespor), Müslüm Talşik (Gaziantepspor)