Gümüşhanespor: 1 - Gaziantepspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, evinde Gaziantepsor’u 1-0 mağlup ederek sezon başından beri sahasındaki ilk galibiyetini aldı.

02 Aralık 2018, Pazar 15:08
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Gümüşhanespor: 1 - Gaziantepspor: 0

Stat: Yeni Şehir 

Hakemler: Hakan Ergin xx, Kadir Kantekin xx, Efe Kurtuluş xx 

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Fırat Arıkan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Serdar Ümit Deniz xx, Hüseyin Çolak xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Kadir Ari xx, Tufan Kelleci xx, Azad Kevin Odabaşı xx (Faruk Öcal dk. 70 xx), Murat Kayalı xx (Raif Gündoğdu dk. 90 ?), Mehmet Cansın Çiçek xx 

Yedekler: Mesut Balkan, Muharrem Doğan, Burak Demireğen, Hüseyin Altuğ Taş, Furkan Mızrak 

Teknik Direktör: Metin İlhan 

Gaziantepspor: Selçuk Özcan xx, Batuhan Necioğlu xx (Muhammed Ersin Oğuz dk. 75 xx), Müslüm Talşik xx, Ahmet Olğun xx, Sirac Susancak xx (Mustafa Nacar dk. 50 xx), Mustafa Emirhan Özyaşar xx, Yakup Zengin xx, Ferhat Güler xx, Hasan Genç xx, Gökhan Çamur xx, Mustafa Bayram Çakır xx 

Yedekler: Musa Emre Yakar, Hasan Aktürk, Tarık Kamış, Mehmet Hürkan Demir, Hazar Saygılı 

Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu 

Gol: Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 75) (Gümüşhanespor) 

İHA

Sarı kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Tufan Kelleci, Faruk Öcal, Hasan Hüseyin Akınay, Hüseyin Çolak (Gümüşhanespor), Müslüm Talşik (Gaziantepspor) 

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