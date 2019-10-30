Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3

Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Ahmethan Köse’nin sert vuruşu üstten auta gitti.
7. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Ahmethan Köse’nin vuruşunda top kalecinin üzerinden Onur Eriş’in önüne düştü. Sert bir vuruş gerçekleştiren Eriş’in şutu auta çıktı.
51. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği ani atakta derinlemesine verilen ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmethan Köse, sol ayağıyla topu kalecinin üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 0-1
57. dakikada Muharrem Efe’nin kullandığı serbest vuruşta Fırat Arıkan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arıkan’ın ayağının içiyle vurduğu top kalecinin ellerinde kaldı.
66. dakikada sol kanattan gelişen organize atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Onur Eriş, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2
90. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Ahmethan Köse plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
İHA