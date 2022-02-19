Sahasında oynadığı Ağrı 1970 Spor’a 3-2 yenilen Gümüşhane Sportif Faaliyetler, teknik direktör Metin İlhan’la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Metin İlhan ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Ekim ayında takımın başına getirilen Metin İlhan yönetimindeki Gümüşhane Sportif Faaliyetler, oynadığı 13 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puan topladı. (İHA)