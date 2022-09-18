Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Alanya Kestelspor maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 2. Grup 3. hafta mücadelesinde Gümüşhane Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Alanya Kestelspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Furkan Bakan, Murat Şimşek, Metin Ekren
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Gürkan Hervenik xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Nasrullah Dedemen xx, Furkan Temir xx (İzlem Anıl Balakkız dk. 88 ?), Murat Kara xx (Hakan Yakup Jacoues Horzum dk. 65 x), Tayfun Tatlı xx (İbrahim Koca dk. 65 x), Abdurrahman İlkyaz xx, Mikail Albayrak xx (Berat Kartal dk. 79 x), Nebi Tiryakioğlu xx (Kaan Öztürk dk. 79 x), Sancar Yıldırım xx, Sefa Akın Başıbüyük xx
Alanya Kestelspor: Onur Behiç Özalgan xx, Emre Tosun xx, Gürcan Gözüm xx (Buluthan Bulut dk. 45 x), Samet Bulut xx, Ali Berke Timurcioğlu xx (Alhan Kurtoğlu dk. 80 ?), Hasan Güleryüz xx, Alp Huy xx, Batuhan Ayvaz xx, Muhammet Enes Erdem xx (Burak Temir dk. 80 ?), Furkan Mehmet Doğan xx, Berkay Arı xx
Sarı Kartlar: Mikail Albayrak, Sancar Yıldırım (Gümüşhanespor), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor)