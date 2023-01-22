Gümüşhane Sportif Faaliyetler 1-0 Kahramanmaraşspor

TFF 3. Lig 2. Grup 19. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Metin Ateş xx, Şefik Öner xx, Harun Günaydın xx
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Mücahit Atalay xx, Hakan Yakup Jacoues Horzum xx (Hasan Ahmet Sarı dk. 70 xx), İzlem Anıl Balakkız xx, Mücahit Karagöz xx, Abdurrahman İlkyaz xx, Nebi Tiryakioğlu xx (Osman Can Kömürcü dk. 81 ?), Kaan Öztürk xx (Burak Sürmeli dk. 63 xx), Sancar Yıldırım xx, Ayhan Gürbüz xx (Samet Erdem Olgaç dk. 81 ?), Sefa Akın Başıbüyük xx, İbrahim Koca xx (Furkan Temir dk. 70 x)
Kahramanmaraşspor: Enes Sancar Şahin xx, Özcan Atalay xx (Mustafa Şalış dk. 81 ?), Ozan Şamiloğlu xx, Rahmi Muhammet Akyazı xx, Murat Kayalı xx (Furkan Karabatak dk. 68 xx), Çağlar Özel xx (Mehmet Akif Şerifoğlu dk. 46 xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Taner Çapakçur xx, Ali Aydın xx, Aydan Aygür xx (Yağız Rüştü Aktaş dk. 32 xx), Burak Özsoy xx
Gol: Sancar Yıldırım (dk. 30 pen.) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Hasan Ahmet Sarı, Abdurrahman İlkyaz, (Gümüşhanespor), Rahmi Muhammet Akyazı, Murat Kayalı, Mehmet Akif Şerifoğlu, Yağız Rüştü Aktaş (Kahramanmaraşspor)