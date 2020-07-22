Gümüşdağ’dan Cengiz açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, pandemi sürecinde 300 milyon Euro’dan fazla zarara uğradı. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızlılar, transfer döneminde maddi gelir getirecek futbolcularını elden çıkarmaya çalışıyor. Roma’da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki yıldızın adı uzun süredir yine Çizme ekiplerinden biri olan Napoli ile anılıyordu. Konuyla ilgili merak edilen soruları ise Cengiz’in eski kulübü Başakşehir’in başkanı Göksel Gümüşdağ yanıtladı. Gümüşdağ, yıldız sağ kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak, Napoli’ye yakın olduğunu söyledi ve ekledi: “Napoli'ye sözleşme imzalama durumu var. Oradan da bize para gelecek.”

6 milyon Euro Başakşehir’e

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milli futbolcunun, 30 milyon Euro gibi bir ücretle Napoli’ye gitmesi bekleniyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Cengiz’in sözleşmesindeki madde gereğince ödenecek bedelinin yüzde 20’si yani 6 milyon Euro doğrudan Başakşehir’in kasasına girecek