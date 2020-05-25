Gümüş suyu aynı zamanda diğer ismi ile koloidal gümüş olarak bilinmektedir. Bir sıvı içerisinde asılı kalan gümüş parçalarını anlatan bir tabir olarak öne çıkıyor. Boyutları değişkenlik gösteren bu parçalar bazıları büyük kalırken, bazıları ise o kadar küçüktür ki, ‘nanopartiküller’ şeklinde bilinmektedir. Enfeksiyon ile bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda modern tıptan önce kullanılan en önemli yöntemler arasında yer almaktadır.

Gümüş suyunun faydaları nelerdir?

Pek çok hastalığa karşı direnç gösteren gümüş suyu, alternatif tıp ile beraber modern tıp için kullanılan önemli bir maddelerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle vücut direncini artırmak ve birçok farklı hastalığa karşı savunma oluşturabilme konusunda, çok ciddi bir önderlik etmektedir.

Bakteriyel ve viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılır,

Birçok farklı enfeksiyonla savaşabilmek için güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturur,

Kaşıntı ve tahrişi azaltır,

Sinüzit tedavisinde kullanılır,

Mikroplardan arınmak amaçlı dezenfektan olarak değerlendirilir,

Yaraların daha hızlı iyileşmesine olanak tanır,

Eklem romatizmasına iyi gelir,

Prostat hastalığını gidermede yardımcı olur,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Bu şekilde farklı faydaları ile beraber gümüş suyu günümüzde yoğun şekilde değerlendirilmektedir. Hem oral hem de sürmek amaçlı ele alınan gümüş suyu, hastalığa bağlı olarak bu noktada değişkenlik göstermektedir. Dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Türkiye'de de alternatif tıp üzerinden önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Sadece alternatif tıp değil aynı zamanda modern tıp üzerinden de ele alındığını söylemek mümkün.

Gümüş suyu ne işe yarar?

Kolloidal gümüş suyu özellikleri anti bakteriyel ve antiseptik etkisi ile beraber daha çok bilinmektedir. Özellikle hücre zarına zarar veren belli başlı bazı mikroplara ve dış etkenlere karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturuyor. Özellikle bakterilerin metabolik süreçlerine müdahale etmesi ile beraber, buradaki gelişimlerine önlem alır. Viral enfeksiyonlar, bakteri ve virüs ile beraber bu gibi zararlara karşı ciddi oranda antikor üretimi etkisi yaratır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmede birebir katkı sağlayan gümüş suyu, yaraların iyileşmesi konusunda da katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda kanser hastalığının yanı sıra prostat için de ciddi sorunların önüne geçme imkânı veriyor. Eklem romatizması ya da vücudun farklı noktalarında yaşanan kaşıntı gibi durumlarda da yoğun biçimde değerlendiriliyor. Diğer taraftan antioksidan etkisi ile birlikte toksin maddelerin atılması noktasında ciddi bir potansiyel teşkil etmektedir.

Bilindiği üzere zaman içerisinde enfeksiyonlar karşısında antibiyotikler gücünü kaybeder. Bu da insan sağlığını tehdit edici çok ciddi durumlar ile karşı karşıya kalma sebebi yaratabilmektedir. Bunların önüne geçebilmek için ise ek takviye yapılması gerekmektedir. Antibakteriyel ve antiseptik katkı ile beraber gümüş suyu bu konuda önemli bir unsurdur. Özellikle enfeksiyonla savaşmak konusunda bağışıklık sistemini güçlendirmek için gümüş suyunun çok ciddi katkı sağladığı görülmüştür.

Gümüş suyu nasıl kullanılır?

Hastalığa bağlı olarak gümüş suyu değişik yöntemler üzerinden ele alınarak kullanılabilmektedir. Bunlardan biri ağız yoluyla değerlendirmektir. Özellikle ağız yolu üzerinden gümüş suyu kullanıldığı zaman ortalama 6 dakika içerisinde etkisini gösterdiği biliniyor. Çözücü içerisinde çok hızlı biçimde homojen dağılım gösterdiği için bu etki hızlı biçimde ortaya çıkıyor. Belli bir süre sindirim sistemi ile beraber diğer bölgelerde görevini tamamladıktan sonra, boşaltım sistemi aracılığı ile dışarı atılır.

Özellikle homojen olması ve birbiriyle temas etmemesinin yanı sıra, kolayca vücuttan atılması sebebiyle gümüş suyu oldukça önemlidir. Aynı zamanda bu sebepten kalıcı veya geçici herhangi bir yan etkisinin bulunmadığı biliniyor. Diğer taraftan sürmek suretiyle de gümüş suyu kullanılmaktadır. Özel olarak hazırlanan kür ile beraber vücuttaki belli başlı bazı yaralara sürüldüğü zaman, hızlı şekilde geçmesine imkan tanımaktadır. Aynı zamanda sivilce ve akne ve benzeri gibi sorunlar karşısında da etkili olduğu biliniyor. Tabii bunu kullanmadan önce mutlaka doktora başvurulmalı; muayene olunarak kullanılıp kullanılamayacağına dair bilgi alınmalıdır.