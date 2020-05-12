Gümüş suyu bir diğer deyişle kolloidal gümüş olarak da bilinmektedir. Bir sıvı içerisinde asılı duran parçacıklar olarak öne çıkan maddelerdir. Her ne kadar sıvı içerisinde kolodial gümüşlerin boyutları değişkenlik gösterse dahi, genel olarak nanoparçacık boyutlarında yer alırlar. Özellikle birçok değişik enfeksiyon hastalığı ile beraber antibiyotik geliştirme konusunda da oldukça önemli değerlere sahiptir. En önemlisi son zamanlarda viral, fungal ve pek çok bakteri açısından antibiyotik üretim noktasında bir adım öne çıkmış durumda.

Gümüş suyu kullanmanın faydaları neler?

Özellikle AIDS ve kanser gibi çok önemli hastalıklar için iyileştirme konusunda ciddi potansiyeli olduğu dile getirilen gümüş suyu, aynı zamanda daha birçok farklı faydası ile öne çıkmaktadır. Son dönemlerde yapılan araştırmalar ile beraber pek çok bakteri ve enfeksiyona karşı antibiyotik üretim noktasında güçlü bir referans oluşturmuş durumda. Özellikle antibiyotikler zaman içerisinde bakteri ve virüs ile beraber pek çok enfeksiyona karşı gücünü kaybeder. Bu gücü desteklemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amaçlı ise gümüş suyu takviyesi yapılmaktadır. Bu doğrultuda pek çok değişik sorun için gümüş suyunun önemli faydalar sağladığını dile getirmek mümkün.

- Tahriş ile beraber kaşıntıyı minimum seviyeye indirir.

- Dezenfektan şeklinde kullanılır.

- Sinüzite tedavi etme konusunda etki sağlar.

- Yaraları iyileştirir.

- Eklem romatizmasına iyi gelir.

- Prostat hastalığına iyileştirme noktasında önemli katkı sağlar.

Bu ve benzeri faydaları ile beraber günümüzde gümüş suyu diğer bir ismi ile kolloid gümüş sağlık açısından önemli bir yere gelmiş durumda. Hatta tıbbi açıdan da oldukça popüler noktaya ulaştığını söylemek mümkündür.

Gümüş suyu dezenfektan olarak kullanılır mı?

En çok merak edilen konular arasında gümüş suyunun dezenfektan olarak kullanılıp kullanılmaması yer almaktadır. Özellikle günümüzde yaşanan virüs olayları ile beraber pek çok bakteri ve enfeksiyona karşı, önemli bir antijen oluşturma noktasında ciddi bir potansiyel teşkil ettiği düşünülüyor. Çünkü pek çok farklı enfeksiyona ve bakteriyel zararlıya karşı önemli bir antibiyotik etkisi yarattığı savunulmaktadır.

Özellikle dezenfektan olarak günümüzde gümüş suyu güvenli şekilde kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda akla gelebilecek pek çok farklı yüzeyde kullanım potansiyeli teşkil ediyor. Mermer ya da tahta ile beraber demir ve daha pek çok farklı yüzey üzerindeki gözle görülmeyen zararları ortadan kaldırma noktasında değerlendirilmektedir. Böylece farklı yüzeylere yapışmış olan virüs ile beraber bakteri ve enfeksiyonların arındırılması noktasında ele alınır. Böylece tüketim yani ağız yoluyla kullanım ile beraber aynı zamanda hazırlanmış olan özel karışımlar ile beraber, gümüş suyu farklı yüzeyler için dezenfektan amaçlı değerlendirilebilir.

Oral şeklinde kullanıldığında ya da bir yaranın üzerine sürüldüğü zaman antibakteriyel özellik ile beraber antiseptik bir etki yarattığını söylemek mümkün. Özellikle kollodial gümüşün nasıl etki sağladığına dair belli başlı bazı teoriler bulunmaktadır. Bu doğrultuda gümüşün partiküllerinin büyüklüğüne ve şekillerine bağlı olarak, solüsyon içerisindeki konsantrasyonuna göre etki yaptığı düşünülmektedir. Vücut sıvıları neme temas ettiği anda yaşandığı gibi aynı şekilde gümüş iyonları da vücuda o doğrultuda etki sağlamaktadır.

Bu açıdan pek çok farklı yaralanmalar ile beraber ölümcül hastalıklar için de iyileştirme yönünde destek sağladığı bilinmektedir. En önemlisi belli başlı bazı enfeksiyonlar ile beraber virüs ve bakteriyel hastalıklar karşısında önemli bir savunma mekanizması oluşturmasıdır. Tabii bunu doğrudan gerçekleştirmez. Daha çok vücuttaki antibiyotiklere destek olarak önemli bir katkı sağlar. Bu katkı doğrultusunda vücuttaki antikorlar ve antibiyotikler istenilen etkiyi tam olarak sağlamadığı zaman, gümüş suyu küçük partiküller dahilinde devreye girer.

Hem ağız yoluyla hem de vücuda sürmek suretiyle gümüş suyunu kullanmak mümkün. Aynı zamanda özellikle son dönemlerde merak edilenlerden biri de dezenfektan olarak kullanılıp kullanılmamasıydı. Bu doğrultuda pek çok farklı yüzey için ortak şekilde gümüş suyu hazırlanmış özel solüsyon ile beraber kullanım imkanı tanımaktadır. Böylece gözle görülmeyen pek çok farklı bakteri ve enfeksiyon ile beraber virüsten kurtulma şansı elde edilebilir.



