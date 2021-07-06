Menderes Belediyesi, ilkini 2015 tarihinde düzenlediği plaj futbolu turnuvasını bu yıl da organize etmeye hazırlanıyor. 11 Temmuz Pazar günü saat 18:00-19:40 arasında da final müsabakaları yapılacağı turnuvaya, Menderes Belediyesi Masterler, Şöhret Veteranlar, Gümüldür Masterler, Gaziemir Lider Masterler, Şimşekler 1928 Masterler, BAL-GÖÇ Masterler, Alperen Masterler, Torbalı Anadolu Masterler, Esentepe Masterler, yarışmacı takımlar olarak turnuvada yer alacak. Gümüldür Atatürk Mahallesi Sahili’nde büyük heyecana sahne olacak etkinlik, izleyenlere futbol şöleni yaşatacak.

Organizasyonda, ismi Altay’la bütünleşmiş isimlerden Orhan Üstündağ, 1. Lig’de 200’ün üstünde golü, şampiyonlukları ve krallıkları olan Yunus Altun, eski futbolcular Mehmet Zengin, Murat Alaçayır, Yılmaz Özlem, İnanç Gültekin gibi isimler boy gösterecek. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, spor organizasyonlarını çok önemsediklerini dile getirdi. Kayalar, bu anlayışla turnuvalara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.