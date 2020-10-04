Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük sezona bomba gibi başlamıştı. İlk hafta Yeni Malatya karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan Kırmızı-Siyahlılar ardından Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle dönmüştü. Öne geçip geriye düştüğü karşılaşmada 1 puanı 90+5'te kurtaran İstanbul ekibi geçen hafta ise şampiyon Başakşehir'i 2-0'lık net bir skorla devirmişti. Bu galibiyetle 36 yıl sonra Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturmuştu.

Zirveden de oldu

Fenerbahçe deplasmanına namağlup çıkan Kırmızı-Siyahlılar 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada oyunu bırakmadı. 78'de Erik Sabo penaltı golüyle umutlandırdı İstanbul ekibini. 87'de yine penaltı için topun başına geçen Sabo bu kez kaleci Altay Bayındır'ı geçemedi. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Karagümrük ilk yenilgisini alırken zirveyi de Fenerbahçe'ye kaptırdı.