MasterChef Türkiye 2020'nin ikinci eleme akşamı 30 Ağustos akşamı gerçekleşti. İlk hafta elenen isim Sedat Tuncer olmuştu. MasterChef'te büyük önem taşıyan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Tandır çorbasında kırmızı takım kazanırken, haşhaşlı bükmede beraberlik yaşandı. İllibada sarmasında kırmızı takım yeniden öne geçti ve farkı açtı. Takım olarak yarışmayı büyük farkla kırmızı takım kazandı. MasterChef 2020'de bireysel dokunulmazlığı alan Eray 5. eleme adayı olarak Berk’in ismini verdi.

MasterChef’te 6. eleme adayı ise mavi takımda yapılan oylama sonucunda Duygu oldu. MasterChef’te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda Gülşah dokunulmazlığı kazanarak Emir’i potaya göndermişti, diğer aday da yapılan oylama ile Ayyüce olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununda ise mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Duygu kazanmış, 3. eleme adayı olarak Uğur’un adını vermişti. 4. eleme adayı da yapılan oylama ile Gülşah oldu.

Masterchef 2020 kim elendi? Gülşah, Uğur, Berk... Masterchef elenen kim oldu?

Jürideki şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirilen yemekler sonrasında her iki takımda eleme adaylarını açıkladı. 6 kişi Masterchef'te kalma mücadelesi verdi. Bu isimlerden 3'ü eleme potasından kendini kurtardı. Berk, Gülşah ve Uğur final oyununda kozlarını paylaştı.

Final oyununda en iyi yapan ve yarışmaya devam eden isim Uğur oldu. İkinci Gülşah olurken, yarışmaya veda eden isim Berk oldu.