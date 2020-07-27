Gülşah Hoş’tan Denizli’den Afyonkarahisar’a 'rekor' uçuş

Çameli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti’nde bir araya gelen 42 sporcu, uzun mesafe denemesi için havalandı.

Milli sporculardan Gülşah Hoş, gerçekleştirdiği 7 saat 42 dakikalık uçuşla Afyonkarahisar Çobanlar’a inerek Türkiye Yamaç Paraşütü Kadınlar Mesafe Rekoru’nun yeni sahibi oldu.

Bu alandaki eski Türkiye rekorunun 1 Temmuz’da Ankara’dan Konya’ya paraşütle 201 kilometre uçan Merve Gülşah Arslan’a ait olduğu belirtildi.

Gülşah Hoş, 239,2 kilometre uçarak Türkiye’de en uzun uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü sporcusu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hoş, "Mesafe açısından günün potansiyeli daha fazlaydı, o yüzden sanki tam olmamış gibi hissediyorum. Keyif alma açısındansa uzun zamandır uçmaktan bu kadar zevk almamıştım." ifadelerini kullandı.

AA