Gülşah Bircan Akpınar Avrupa yolcusu!

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun Sakarya’da düzenlediği Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası’nda birinci günü açık ara farkla lider bitiren Gülşah Bircan Akpınar, şampiyonanın ikinci ayağını ikincilikle bitirerek yeniden Türkiye Şampiyonu oldu.

Müsabakalarda şampiyon olarak milli takıma seçilen Akpınar, 9-13 Eylül tarihlerinde Finlandiya’da düzenlenecek olan Avrupa Dağ Bisikleti Oryantiring Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

ORYANTİRİNG NEDİR?

Oryantiring, harita yardımı ile ormanlık bir alanda ya da şehir içindeki bir bölgede harita ve pusula yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spordur. Uluslararası bir federasyona sahiptir ve dünya genelinde birçok organizasyonda yer almaktadır.

GÜLŞAH BİRCAN AKPINAR KİMDİR?

11 Temmuz 1996’da İzmir’de doğdu. Spor hayatına 2005 yılında amatör olarak jimnastik ve yüzme branşları ile başladı. Daha sonrasında 2013 yılında Ege Üniversitesini Kazanarak üniversite hayatına geçiş yapan Akpınar Amerikan flag futbolu ile tanıştı, ilk kadın takımlarından birinin kurucusu ve oyuncusu oldu. Üniversite başlangıcı ile Oryantiring sporuna merhaba diyen genç sporcu Oryantiring sporuna ilk olarak koşuyla başladı, sonrasında kayak ve bisikletle devam etti. Önce kayak, ardından bisiklet ile oryantiring branşında milli takıma seçilerek ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil etme hakkı kazandı.

2014 yılında Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonu, 2015 yılında Bisikletle Oryantiring Türkiye ikincisi, 2016 yılında tekrar Türkiye Şampiyonu oldu. 2019 yılında kayak yarışında başarıya ulaşarak milli takıma seçildi. Ardından Kapadokya’da yapılan Türkiye şampiyonasına katılarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarıyla birlikte milli takıma tekrar seçilerek, Danimarka’da düzenlenen dünya şampiyonasına katıldı ve ilgili platformda ilk kez bir Türk sporcu yer almış oldu. Akpınar ayrıca, Almanya’da yapılmış olan Dünya Kupasına katılan ilk ve tek Türk kadın sporcu unvanına da sahip. 2020 yılında Erzincan’da düzenlenmiş olan Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasında da Türkiye Şampiyonluğunu bırakmayan Akpınar tekrar milli takıma seçilerek Avrupa ve Dünya şampiyonalarına gitmeye hak kazandı ancak maddi aksaklıklar ve pandemi sürecinden dolayı yarışmalara gidemedi.

Son olarak 8-9 Ağustos tarihlerinde Sakarya’da düzenlenen Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası’nda birinci olan Akpınar, milli takıma seçilerek Finlandiya’da düzenlenecek olan Bisikletle Oryantiring Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.