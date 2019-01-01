Gülriz Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal, "Sessiz bir defin istediği için vasiyetini yerine getirdik. Kendisi definden sonra duyurulmasını istedi. Bir süredir sindirim sisteminden rahatsızdı. Dün kaybettik. Bugün de defnettik. Vasiyeti gereği başka bilgi paylaşamıyoruz" dedi.

''CENAZE TÖRENİ İSTEMİYORUM''

Gülriz Sururi, geçen aylarda POSTA Gazetesi'nden Oya Çınar'a verdiği röportajda ''Cenaze töreni istemiyorum. Çünkü ben 'cami avlusu kokteyl partisi' istemiyorum. Bizim insanımızın tören kültürü yok. Ne yapıyorlar? 'Ay saçın ne güzel olmuş.' Yok efendim, ''Üstündekini nereden aldın?' Böyle şeyler olacağına tören yapılmasın.'' demişti.

Gülriz Sururi'nin 2017'de hayatını kaybeden eşi Engin Cezzar'ın da vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmemişti.

Gülriz Sururi kimdir?

Gülriz Sururi, 23 Ocak 1929 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Annesi ilk Türk primadonnası Suzan Lûtfullah Sururi, babası ilk operet kurucularından Lûtfullah Sururi’dir.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Şan bölümlerinde okudu.

1942 yılında 13 yaşındayken Muhsin Ertuğrul‘un isteğiyle İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü’nde sahneye çıkmaya başladı. 1955 yılında Muammer Karaca Topluluğu’nda oynamaya başladı.

1960 yılında Dormen Tiyatrosu’na geçti.

1962 yılında eşi Engin Cezzar ile Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nu kurdu.

1966 yılında Türk Kadınlar Birliği’nce Yılın Kadını seçildi. 1990’lı yıllarda televizyonların ilk yemek programı A La Luna isimli programın 5 sene sunuculuğunu yaptı.

“Sokak Kızı İrma”dan “Keşanlı Ali Destanı”na, “Ferhat ile Şirin”den “Teneke”ye, “Zilli Zarife”den “Kaldırım Serçesi”ne yıllar boyunca rol aldığı her oyunla çoğalan Gülriz Sururi, 1999’da kaleme aldığı “Söyleyeceklerim Var” oyununun ardından sahnelere veda etti.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.

Gülriz Sururi, 2003 yılında yazdığı “Bir An Gelir” adlı anı kitabında sahneye ilk çıkan Türk kadınının bilindiği gibi Afife Jale değil, teyzesi Mevdude Refik Hanım olduğunu iddia etmiştir.

Ödülleri :

1961 – İlhan İskender Tiyatro Ödülü, (Sokak Kızı İrma oyunundaki rolüyle)

1965 – İlhan İskender Tiyatro Ödülü (“Teneke” ve “Zilli Zarife”deki rolleriyle)

1970 – İlhan İskender Tiyatro Ödülü (“Hint Kumaşı” oyunundaki rolüyle)

1983 – Avni Dilligil Ödülü (“Kaldırım Serçesi”ndeki Edith Piaf rolüyle)

1983 – İzmir Gazeteciler Derneği’nin Altan Artemis Ödülü

1983 – Milliyet Gazetesi’nin Süperstar Tiyatro Oyuncusu Ödülü

Tiyatro Oyunları:

1997 – Söyleyeceklerim Var : Gülriz Sururi – Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu

1983 – Kaldırım Serçesi : Başar Sabuncu – Şan Tiyatrosu

1980 – Kabare : Joe Masteroff – Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

1966 – Teneke: Yaşar Kemal– Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

1963 – Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner – Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu

1961 – Sokak Kızı İrma : Alexandre BreffortMarguerite Monnot – Dormen Tiyatrosu

1959 – Sözde Melekler : Dormen Tiyatrosu

Yönettiği Tiyatro Oyunları:

– Kısmet (oyun) : Adana Devlet Tiyatrosu

– Fosforlu Cevriye (müzikal) : Ankara Devlet Tiyatrosu

– Biz Sıfırdan Başladık : Konçinalar Kumpanyası

Yazdığı Kitaplar :

1978 – Kıldan İnce Kılıçtan Keskince (anı)

1987 – Biz Kadınlar (deneme)

2003 – Bir An Gelir (anı)

2003 – Girmediğim Sokaklarda (öykü)

2003 – Gülriz’in Mutfağından (yemek)

2004 – Seni Seviyorum (roman)