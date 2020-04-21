Güllaç besin değerleri... Güllaç kaç kalori, faydaları nelerdir?

Süt ile yapılan güllacın yufkasının hafif olması, sindirimi kolaylaştırmaktadır. Şerbetli ve yağlı tatlılara oranla güllaç, iyi bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Güllaç özellikle Ramazan ayında iftardan sonra tüketilmektedir. Ramazan'da iftardan sonra güllaç yenilmesi, zararlı bir alışkanlıktır. Uzun süre aç kalan bir midenin yemekle doldurulmasından dolayı iftardan birkaç saat sonra yenilmelidir.

Güllaç besin değerleri

Hem faydalı hem hafif olan güllaç, Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezidir. Karbonhidrat ve protein açısından zengin olan güllaç, fosfor ve kalsiyum kaynağıdır. Şerbetli tatlılar karbonhidrat ağırlıklıyken, güllaçta daha çok protein mevcuttur. Bir porsiyon güllaç, yetişkinlerde vücudun ihtiyacı olan kalsiyum miktarının %40'ını karşılamaktadır. Omega-3 yağları açısından da son derece zengindir.

Güllaç kaç kalori?

İnce bir dilim güllaç porsiyonunda 250 kalori bulunmaktadır. Kalori miktarı diğer şerbetli tatlılara oranla az olmasına karşın aşırıya kaçılmamalıdır. Güllaçta badem, ceviz ve fındık bulunduğundan, minerallerin vücuda kazanılmasını sağlamaktadır. Güllacın kalorisinin az olmasına karşın tatlı olduğu unutulmamalıdır. Özellikle diyabet hastaları, canları çektiklerinde bir porsiyondan fazla yememelidir.

Güllaç tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

Güllacın çok soğuk tüketilmesi, gaz sorunlarına neden olmaktadır. Soğuk tüketilmemesi için buzdolabından çıkarıldıktan sonra bir süre beklenilmelidir. Güllacın kalorisini düşürmek için sütü light olarak tercih etmek gerekmektedir. Güllaç yaparken şeker miktarı düşük tutularak, kalori miktarı düşürülebilmektedir. Güllacın üzerine toz tarçın serpmek, kan şekerini dengelemektedir.

Güllaç ne zaman yapılır?

Ramazan'da öğün miktarı azaldığından ötürü kalori miktarına dikkat etmek gerekmektedir. Yemek yedikten birkaç saat sonra güllaç yemekte fayda vardır. Yemekten hemen sonra yenilen güllaç, uyku hali yapmaktadır. Hazımsızlık ve gaz problemi yaşamamak için güllaç yaparken laktozsuz süt kullanılmalıdır. Güllacı yerken tamamen tok olunmamalı, mümkünse açken yenilmesinde fayda vardır.

Güllacın faydaları nelerdir?

Göze ve damağa hitap eden güllaç, unlu ve şerbetli tatlılara oranla oldukça hafiftir. Sağlıklı bir alternatif olarak görülen güllaç, albenisi ile insanları cezbetmektedir. Sindirimi son derece kolay olmakla birlikte kan şekerini diğer tatlılar gibi birden yükseltmemektedir. Protein ihtiyacının karşılanması için protein bakımından zengin olan güllaç tercih edilebilmektedir.

Güllacın bayat olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Güllaç yapıldıktan birkaç gün içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Güllacın taze olup olmadığı kokusundan anlaşılmakla birlikte rengi de kendisini ele vermektedir. Güllacın taze olduğunu gösteren pırıl pırıl rengidir. Rengi sarı olan güllaç bayattır, o yüzden yenilmemelidir. Kenarları ve ortası aynı kalınlıkta, beyaz renkte ve malzemesi bol olan güllaç, iyi bir tatlı alternatifidir.

Güllaca konulan sütün kalitesiz olması, lezzetini olumsuz olarak etkilemektedir. Üzerine konulan ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler taze olmalı, aksi takdirde güllacın bayat olmasına neden olmaktadır. Güllaç yapılırken sütü iyice emmeli ve bir süre dinlendirilmelidir. Porsiyonluk olarak dilimlenen güllaç, çeşitli kuruyemişler ile süslenmektedir. Güllacın yufkası bayatsa, güllacın tadını olumsuz etkilemektedir.



