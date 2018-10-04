Gülkız Tulay FIDE Asbaşkanı olarak atandı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yeni FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich tarafından FIDE Asbaşkanı olarak atandı. TSF Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu ise ECU Genel Kurulu tarafından, FIDE Executive Board'a delege olarak seçildi.

04 Ekim 2018, Perşembe 23:24
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İşte TSF'den yapılan açıklama:

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetimi, yeni dönemde FIDE’de daha etkin olacak.

Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, yeni FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich tarafından FIDE Asbaşkanı olarak atandı.

TSF Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu ise ECU Genel Kurulu tarafından, FIDE Executive Board'a delege olarak seçildi.

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