Gülkader ve İrem kota için Montreal Grand Prix’te tatamiye çıkacak

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na puan kazandıran müsabakalar arasında yer alan organizasyon, 05-07 Temmuz 2019 tarihlerinde Kanada’nın Montreal kentinde yapılacak.

Kanada’nın Montreal kentinde 05-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak Grand Prix müsabakalarında Türkiye’yi temsil edecek iki kadın judokamız bu akşam havayoluyla bu ülkeye gidecek. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na puan kazandıran organizasyonlar arasında yer alan maçlarda; 48 kiloda Gülkader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz, kota puanı için mücadele edecek.

60 ülkeden 135’i kadın, 184’ü erkek judokanın mücadele edeceği Montreal Grand Prix müsabakalarında iki judokamız en iyi dereceleri elde etmek için ter dökecek.