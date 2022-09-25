Güle güle 'Ekselansları' Roger Federer

Tüm zamanların en iyisi olarak gösterilen tenisin efsane ismi Roger Federer, son maçına çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenen Laver Kupası'nda Nadal'la birlikte çiftler maçı oynayan Federer karşılaşma sonunda jübilesini yaptı. Eski dünya bir numarası Federer, 25 yıllık profesyonel kariyerini sona erdirdi. Kortlardaki son maçının ardından Federer, Nadal'a ve diğer oyunculara sarılarak ağladı ve ardından binlerce taraftarın alkışları eşliğinde kortlara veda etti. Tenis yeteneği, tekniği, başarısı bir yana tüm sporculara örnek olacak düzgün karakteriyle ön plana çıkan Federer, diğer tenisçiler tarafından omuzlara alındı.

Nadal da gözyaşlarını tutamadı

Onun öncesinde ise anons edilmeyi beklerken yanında belki korttaki en büyük rakibiydi ancak onun dışında en iyi dostu olan Nadal vardı. Federer'in bu anında ona destek veren Nadal aynı arkadaşı gibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Federer veda töreninde ailesine sarılırken, hıçkıra hıçkıra ağladı.

Öte yandan Wimbledon'da 8 kez kupaya uzanarak turnuva tarihinin en başarılı erkek tenisçisi olan İsviçreli yıldız, 103 ATP şampiyonluğu ve 20 Grand Slam zaferi yaşadı. Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti. 103 ATP turnuvası şampiyonluğuyla tüm zamanların en çok turnuva kazanan ikinci ismi konumundaki Roger Federer, Nadal (22) ve Djokovic'in (21) ardından 20 kez ile tek erkeklerde en çok Grand Slam kazanan üçüncü tenisçi konumunda.