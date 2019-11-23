Guldbrandsen: Hepsi sustu!

Başakşehir’in galibiyet golünü atan Gulbrandsen, mücadelenin ardından “Galatasaray’a karşı kendi evinde, bu seyirci önünde oynamak çok zor çünkü sonuna kadar destek veriyorlar” dedi ve ekledi: Bu yüzden zor maç oldu. Böyle bir deplasmanda galip gelmek ve bu galibiyet golünü kaydetmek beni mutlu etti. Müthiş bir duygu. Taraftardan bahsettim, maç boyu susmadılar. Sadece gol attığım an tüm stadın sustuğu andı, tarif edilemez, müthiş bir duyguydu.