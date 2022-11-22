Dünya Kupası denince aklımıza mutlaka onun da adı gelir: Guillermo Ochoa... 2011'de Meksika ekibi America'dan, Fransız temsilcisi Ajaccio'ya transfer olan Ochoa 3 yıllık sıradan performansı sonrasında 2014 Dünya Kupası'nda adını duyurmuştu.





Malaga'ya gitmişti

Son 16 Turu'na kadar çıkan Güney Amerika ülkesi, Hollanda'ya 2-1 yenilip turnuvaya veda edene kadar o zaman 29 yaşında olan Ochoa kurtarışlarıyla maçlara damga vurmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Tecrübeli kaleci bu performansının ardınan İspanyol ekibi Malaga'nın yolunu tutmuştu.

Uzun yıllar unutulmayacak performans

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da Ochoa'nın göstereceği performans çok merak ediliyordu. 2014'te hem Meksika'nın hem de tecrübeli kalecinin sempati kazanması sonrasında 2018'de de başarılı eldiven turnuvaya damga vurdu. Yine Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan ancak favorilerden Brezilya ile eşleşen Meksika'da zorlu maçta Guillermo Ochoa uzun yıllar unutulmayacak bir performans ortaya koymuştu.

25 kurtarışla en iyisi!

Meksika, Brezilya'ya söz konusu maçta 2-0 yenilip, kupaya veda etse de Sambacılar karşısında birçok kurtarışa imza atan yıldız eldiven turnuvayı 25 kurtarışla tamamladı ve bu alanda en iyi isim oldu. Üstelik Ochoa bunu son 16 Turu'na kadar oynadığı maçlarda başardı.

Lewandowski'ye penaltıda izin vermedi!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesinde de artık 37 yaşında olan tecrübeli file bekçisinin performansı merakla bekleniyordu. Ochoa, Meksika-Polonya karşılaşmasıyla turnuvanın 3. gününde sahneye çıktı. Başarılı kaleci bu kez 58. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltısına izin vermeyerek Dünya Kupası'na harika bir başlangıç yaptı.

Maçın en iyisi seçildi

Mücadeleyi 4 kurtarışla tamamlayan ve kalesini gole kapatan Ochoa'nın futbolun en prestijli turnuvasında yine maçın en iyi oyuncusu seçildi. Yıldız kalecinin önümüzdeki karşılaşmalardaki performansı da merakla bekleniyor.







