Guilherme parmak ısırttı

İmzayı attıktan bir gün sonra takımıyla idmana çıkmadan Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda forma giyen Brezilyalı yıldız, kısa sürede ortaya koyduğu oyunla gelecek adına olumlu sinyaller vermişti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurum karşılaşmasına 11’de başlayan yıldız oyuncu, bu karşılaşmadaki oyunuyla da parmak ısırttı. Sörloth’un attığı ilk golde asisti yapan 28 yaşındaki oyuncu, Yusuf Acer ile Merthan Açıl’ın kendi kalelerine gönderdikleri topta ortayı yapan isimdi. 5 golün 3’üne direkt olarak etki eden Guilherme gelecek haftalar için çok önemli bir koz olacağını ispatladı.