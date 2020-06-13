Guilherme kupada yok

Bordo-Mavililer'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Guilherme, Sosa'nın yokluğunda Göztepe karşısında maça ilk 11'de başladı. Orta sahanın ortasında görev yapan Brezilyalı futbolcu, 28 ve 41.dakikalarda Andre Castro'ya yaptığı fauller sonrasında sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

2-1 kazanmışlardı

İzmir temsilcisi karşısında takımını 10 kişi bırakan 29 yaşındaki futbolcu cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek. Sambacı salı günü 2-1'lik galibiyetin rövanşında Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak kritik maçta görev yapamayacak.



