Guilherme için planlar tutmadı

Yeni Malatyaspor’lu Guilherme’yi transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Beşiktaş, TFF’den transfer limiti konusunda faiz indirimi gelmemesi sonrasında istediğini alamadı. Oyuncunun menaceri de sosyal medya hesabından transferin gerçekleşmeyeceğini duyururken görüşmelerin perde arkasına FANATİK ulaştı. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın oyuncu ve menaceriyle her konuda el sıkıştığı ancak TFF’den gelen olumsuz haber sonrasında diğer bir formülün denendiği öğrenildi. Brezilyalı orta saha oyuncusu için bu kez Yeni Malatya’nın istediği Oğuzhan Özyakup’un takasta önerilmesinin düşünüldüğü ancak bu plana da teknik direktör Abdullah Avcı’nın olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Guilherme transferinin kapandığı kaydedildi.

Orhan Yıldırım