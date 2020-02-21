Devre arasında Beşiktaş’ın kapısından dönen Guilherme, yarın Siyah-Beyazlılar’ı yıkmak için sahada olacak. Çok değil, daha geçen ay Beşiktaş ile anlaşan hatta Yeni Malatyaspor’un kampından ayrılan Brezilyalı futbolcu, sonrasında Kartal’ın bu transferden vazgeçmesi üzerine takımda kalmıştı.

Harcama limiti nedeniyle bu işin olmadığı öne sürülse de Beşiktaş, Guilherme’nin yerine Boateng ile anlaşmıştı. Guilherme de transferin son gününde Trabzonspor’un teklifine ‘evet’ deyip, Karadeniz ekibine gelmişti. Brezilyalı yıldız için bugünkü Beşiktaş maçı bir hayli özel olacak!