Guilherme: 'Asıl rakipler Galatasaray ve Başakşehir'

Trabzonsporlu Guilherme bir dönem top koşturduğu ülke olan Polonya'nın medyasına özel bir röportaj verdi. 2014-18 döneminde forma giydiği Legia Varşova'daki günlerinden, sonraki serüvenlerine; içinde bulunduğumuz corona günlerinden, Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferine ve Trabzonspor ile ilgili şampiyonluk sözlerine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin açıklamaları şu şekilde:

-Türkiye'deki durum dünyanın geri kalanındaki ile aynı. Futbol durdu. Sokağa sadece market ve eczaneye gidiyoruz, hep evdeyiz.

'Antrenör gönderiyor, evde yapıyoruz'

-Trabzonspor kondisyon antrenörü biz futbolculara, evimizde yapmamız gereken egzersizleri içeren dersler gönderiyor, biz de bu idmanları evde yapıyoruz.

'Bu virüs, sıradan bir virüs değil'

-Bu virüs sıradan bir virüs değil, tüm dünyayı sıkıntıya soktu. Umarım bunu iyileştirecek ilaç bulunur, umarım organizmalarımız bu virüse karşı direnç oluşturur. Ama bunlar uzun süreç birkaç haftada olmayacağının farkındayım. Umarım bir kaç ay içinde işler normale döner.

'Asıl rakipler Galatasaray ve Başakşehir'

-Liglerin ertelenmesi bizim için çok üzücü çünkü takım olarak iyi bir form grafiği tutturmuştuk. Ancak tabii içine girdiğimiz süreci önceden kimse bilemezdi.

-Trabzonspor olarak ligdeki en güçlü takımız. Sivasspor da iyi bir sezon geçiriyor ama bence şampiyonluktaki asıl rakiplerimiz Galatasaray ve Başakşehir. Umarım sezon tekrar başlar ve biz de şampiyonluk mücadelemizi sürdürürüz.

'Sonuca etki eden önemli bir oyuncuydum'

-Yeni Malatyaspor'da maçların sonucuna etki eden önemli bir oyuncu olarak hissediyordum kendimi, iyi bir takım kurmuştuk. Zaten bu sayede Trabzonspor'a transferimin önü açıldı.

'Beşiktaş'a gitmek üzereydim ama...'

-Trabzonspor öncesi Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptım ve transfer sonlanmak üzereydi. Ancak Beşiktaş'ın finansal sorunları ve transfer yapması önündeki engeller sıkıntı çıkardı. Sonra Trabzonspor devreye girdi, sonunda böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutlu oldum.

-Kendisini her yıl geliştiren bir oyuncuyum. Polonya, İtalya, Malatya ve şimdi Trabzonspor'da bu devam ediyor.

'Brezilya hayalim ama sadece hayal'

-Bazen eşimle konuşuyoruz ve Varşova'da ne güzel zamanlar geçirdiğimizden bahsediyoruz. Gelecekte yeniden Legia Varşova oynamayı isterdim.

-Legia'da biraz daha kalsam evraklarımı verip Polonya vatandaşlığına geçebilecek, Polonya Milli Takımı'nda oynayabilecektim. Tabii artık bunu düşünmüyorum. Hayalim Brezilya Milli Takımı ancak bu sadece bir hayal gibi çünkü benim pozisyonumda müthiş oyuncular var. (Skorer)