Guidetti: VakıfBank ruhuyla oynadık

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Bugünkü maçın bir saniyesi bile kolay değildi. Moskova'daki maçın ardından takım olarak zorlu bir süreç geçirdik. Çok fazla antrenman yaptık. Görüntü izleyerek çok çalıştık. Böyle bitmeyeceğini düşünerek maça konsantre olduk. Bugünün zor olacağını biliyorduk. Aslında baskı altında geri gelmek bizim çok kolay. Çünkü VakıfBank'ta her zaman bu ruh var. Bugün VakıfBank gibi oynadık. Oyuncularım kaybetmeyi kabul etmedi. Onlar ne kadar baskı altında olursa, o kadar iyi oynuyor. Takımıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü harika bir sonuç aldılar'' dedi.

Moskova'yla yatıp, Moskova'yla kaldık

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, ''Moskova'da kötü bir oyun oynayarak, kaybetmiştik. O maçtan büyük dersler çıkardık ve bu süreçte Moskova'yla yatıp, Moskova'yla kalktık diyebilirim. Bu maça çok çok iyi hazırlandık. Antrenmanlarda çalıştıklarımızın tamamını sahada uyguladık. Kazandığımız için mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Umarım yarı finalde de her şey bizim istediğimiz gibi olur. Bu turu da geçip, Berlin'deki finale gitmek istiyoruz'' dedi.

Takımla gurur duyuyorum

19 sayıyla maçın en skorer ismi olan VakıfBank'ın Hollandalı oyuncusu Lonneke Slöetjes, ''Çok heyecanlıyım, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İlk maçı kaybetmiştik ama bu galibiyetle geri döndük. Baskı altında kazanabilmek çok güzel bir duygu. Takımımız adına çok büyük bir başarı, çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum'' dedi.

Azmin, hırsın, inancın zaferi oldu

Kübra Akman, ''Bu maçın kolay olduğunu düşünmüyorum. Moskova'dan döndükten hemen sonra bu maç için üç saat toplantı yaptık. O yüzden azmin, hırsın ve inancın zaferi oldu. Kolay değildi ama biz çok iyi oynadık. Moskova'da çok iyi değildik. Belki salonu yadırgadık bilmiyorum. Ama bu şekilde geri dönmek çok daha güzel oldu'' dedi.

Bir haftadır tek düşündüğümüz bu maçtı

Gizem Örge, ''Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde ve hatta çeyrek final turunda hiç maç kaybetmiyorduk. İlk defa bir maç kaybederek, çeyrek final rövanşına çıktık. Aslında çok avantajsız bir mağlubiyet almamıştık. Ama yine de bir haftadır düşündüğümüz tek şey bu maç ve bu turu geçmek oldu. O yüzden çok mutluyum. Harika bir oynadık ve kazanmayı başardık'' dedi.



