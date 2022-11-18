Guidetti depremi! Resmen açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye Voleybol Federasyonu, İtalyan antrenör Giovanni Guidetti ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Federasyon'dan yapılan açıklama şöyle; 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti’nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır.

İTALYA MİLLİ TAKIMINA GİDEBİLİR!

Volley News, "Guidetti'nin Davide Mazzanti'nin yerini alacak ilk tercih olacağı bir sır değil" değerlendirmesini yaptı. Bu durumda ünlü antrenörün Vakıfbank ile de yollarını ayırabileceği öne sürülüyor.

VAKIFBANK'LA TARİH YAZDI

50 yaşındaki Giovanni Guidetti, 2008 yılından bu yana Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırıyor. İtalyan hoca, Vakıfla Avrupa ve Dünya şampiyonlukları dahil olmak üzere sayısız başarılar kazandı.

BAHAR TOKSOY'LA EVLENDİ

2017 yılından itibaren "Filenin Sultanları" namıyla bilinen Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de üstlenen Guidetti, bunun yanı sıra voleybolun tabana yayılması çalışmalarında da aktif rol aldı. Guidetti, eski milli voleybolcu Bahar Toksoy ile evlenerek, tabiri caizse "Bizden biri oldu adeta"...