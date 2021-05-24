İtalyan başantrenör, Mayıs 2008’den bu yana başantrenörlüğünü yaptığı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’yla ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşadı. 2017’den itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın da başantrenörlüğünü üstlenen Guidetti, ay-yıldızlılarla 2017 Avrupa Şampiyonası’nda bronz, 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya elde etti. Milli takım, son olarak Giovanni Guidetti yönetiminde Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Giovanni Guidetti, Türkiye’deki yaşamı ile kariyeri, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve ay-yıldızlı ekibin hedefleriyle ilgili AA muhabirlerinin sorularına yanıtladı.

Türkiye’de yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Guidetti, "Hayatımda sahip olduğum birçok şeyi Türkiye’ye borçluyum. Kariyerimin en önemli dönemini burada oluşturdum. Ailemi Türkiye’de kurdum. Son 12 yıldır hayatımın merkezi Türkiye. Türkiye’de yaşamaktan çok keyif alıyorum. Türkiye bana çok şey kattı. Ben de sahip olduklarımı Türkiye’ye geri vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat Oyunları’nda madalya için savaşacağız"

Giovanni Guidetti, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda çok zor bir grupta yer aldıklarını ancak madalya kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"Filenin Sultanları", bu yıl içinde üç büyük organizasyonda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk olarak yarın başlayacak ve 20 Haziran’da son bulacak FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne (VNL) katılacak. 23 Temmuz-8 Ağustos’ta Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlılar, 19 Ağustos-5 Eylül’de de Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek.

Üç turnuvaya da her anlamda hazır olduklarını aktaran Guidetti, şunları kaydetti:

"Oyuncular, uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldikleri için çok mutlu. Takımda iyi bir hava var. VNL’de bütün oyunculara şans vereceğiz. Tabii ki en önemli hedefimiz Tokyo Olimpiyat Oyunları. Hiçbir maça kaybetmek için çıkmayacağız. Üç turnuvada da oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. 2012 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi televizyondan izledim. 2016’da Hollanda’nın başantrenörüydüm. Türk Milli Takımı’yla ilk olimpiyatım olacak. Çok heyecanlıyım. Bizim grubumuz gerçekten son derece zor. Ancak ben de takımımızdan oldukça ümitliyim. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bizden daha fazla madalya kazanma şansı olan takımlar var. Yüzde 2, 3 ya da 5 madalya kazanma şansımız olsa bile bunun için savaşacağız ve ölmek gerekiyorsa da öleceğiz."

"Büyük planlarım ve hayallerim var"

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanmanın ulaşması çok büyük bir hedef ve hayal olduğunu vurgulayan Guidetti, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefiniz olmadan hayal kuramazsınız. Hayaliniz olmadan da hedeflerinize ulaşamazsınız. Küçük hedefleriniz varsa küçük hayaller kurarsınız. Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanmak çok büyük bir hedef ve hayal. Bunun için planınızın olması gerekiyor. Büyük planlarım ve hayallerim var. Bunu gerçekleştirilebiliriz."

Son olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 11 Haziran’da Türkiye ile İtalya’nın karşılaşacağı açılış maçıyla ilgili Guidetti, "Genel olarak futbolu takip etmiyorum. Maçı tarafsız olarak seyredeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.