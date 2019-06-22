Guga transferiyle ilgili açıklama geldi! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Atletico Mineiro'da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Guga'yı transfer edeceği iddia edilmişti. Brezilya kulübünün futbol direktörlüğünü yürüten Rui Costa ise konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada söz konusu haberleri yalanladı.

Brezilya'da yayım yapan Globo Esporte adlı internet sitesine geniş bir röportaj veren Costa, kendisine yöneltilen "Guga, Galatasaray'a gidecek mi?" sorusuna "Bize ulaşan hiçbir şey yok." şeklinde yanıt verdi. Piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler