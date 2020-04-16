Guelor Kanga... Trabzonsporlular onu, sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanıdı. Fırtına, Sparta Prag’ı 2-2 ve 2-1’lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, 1 gol, 2 asistle oynamıştı. O gün Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da dikkatini çeken Kanga için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. O Kanga’ın, hala gündemde. Temaslar devam ediyor. Karadeniz ekibi, bu kez bonservis bedeli ödemeden işi bitirebilir. Çünkü 29 yaşındaki Gabonlu yıldızın mukavelesi yazın sona eriyor. Kiralık mukavelesi bitecek Ndiaye’nin yerine düşünülen ofansif oyuncu, Çek basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’a yeşil ışık yakan Kanga, “Herkes gibi ben de evdeyim. Bu zor sürecin bitmesini bekliyoruz. Koronavirüs sonrası hayat normale dönünce, gerçek anlamda futbola odaklanabileceğiz. Açıkçası transfere de ancak o zaman bakabiliriz. Ancak daha önce Trabzonspor’la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın” dedi. Bu haberlerin çıkması üzerine Trabzonsporlu taraftarlar Guelor Kanga kimdir? Guelor Kanga'nın kariyeri gibi soruları aratmaya başladı. Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Guelor Kanga kimdir?

1 Eylül 1990 yılında Gabon'un Oyem şehrinde dünyaya gelen 29 yaşındaki orta saha futbolcusu kariyerine şehrinin takımı olan Mangasport'ta başladı. Ülkesinde Missile ve Mounana takımlarının formalarını giydi. 2013 yılında da ilk kez ülke dışına adım attı ve 100 bin Euro karşılığında Rus ekibi Rostov'a transfer oldu.

3 yıl formasını terlettiği Rostov'a 2016'da veda etti ve 2.5 milyon Euro bonservis karşılığında Kızılyıldız'a transfer oldu. 2 yıl da burada oynadıktan sonra 2018'de yeni adresi Çekya'dan Sparta Prag oldu. 3 milyon Euro'ya transfer olan tecrübeli futbolcunun bu sezon takımı ile sözleşmesi sona eriyor.

Kanga bu sezon 20 lig maçında 10 gol,5 asistlik performansa imza atarak dikkatleri üzerine çekti.