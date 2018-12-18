Guduric: Zor bir maç olacak

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 13'üncü haftasında bugün 20.45'te CSKA Moskova'yı konuk edecek.

CSKA Moskova karşısında zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Marko Guduric, "İki takım da liderlik mücadelesi veriyor. Elbette bu karşılaşma önemli olacak. Ama daha da önemli olan, maç için hazırladıklarımızı parkeye yansıtarak iyi bir mücadele ortaya koyabilmemiz ve herkesin sağlıklı kalabilmesi olacaktır. Salonumuzun dolu olmasını ve taraftarlarımızın bizi bir kez daha çok iyi bir şekilde desteklemelerini bekliyorum" dedi.

DHA