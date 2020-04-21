Guatr, tiroit bezlerinin anormal olarak büyümeleri sonucunda meydana gelen bir hastalıktır. Boynun ön kısmında yer alan tiroit bezi, kelebeğe benzer bir organdır. Hem metabolizma, hem de beyin işlevleri üzerinde oldukça fazla ve önemli etkileri olan tiroit bezi, tiroit hormonlarının salgı sağladığı yerdir. Guatr tanımları olarak, iç guatr ve dış guatr ise, halk arasında ifade edilen tanımlar olup, tıbbi olarak bir anlam içermemektedir.

Guatr neden oluşur?

Guatrın oluşma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

-Selenyum yetmezliği

-Sigara içmek

-Gebelik

-Genetik olarak var olan bozukluklar

-Psikiyatrik hastaların kullandığı ilaç olan, lityum ilacı

-İyot yetmezliği

-Beyinde yer alan hipofiz bezinden salgılanan, TSH hormonu seviyesinin aşırı olması,

-Ailede guatr bulunması ve genetik olarak guatra eğilim olması

-Soya fasulyesi veya soya yağınının fazla tüketimi

-Demir eksikliğine bağlı olarak kansızlık

Guatr belirtileri nelerdir?

Bazı kişilerde guatr hiçbir şekilde belirti göstermez iken, bazı kişilerde ise boyunda şişlik, nefes darlığı, yutma güçlüğü, ağrı veya öksürük gibi belirtiler ile kendini gösterebilir. Guatr hastalığında, tiroit bezi tarafından az ya da çok hormon salgılanması ile ilgili belirtiler de görülebilmektedir. Hormonların yetersiz düzeyde salgılanması durumu olduğunda, uyku hali, kilo alma, uyuşukluk, kaba ve kuru bir cilt, halsizlik, kabızlık, saç dökülmeleri gibi belirtiler görülebilir. Hormonların aşırı düzeyde salgılanması durumunda ise, çarpıntı, ishal, titreme, baş ağrısı, sinirlilik ve bulantı görülebilmektedir.

Graves hastalığı nedir?

Graves (gizli guatr) hastalığı, tiroit bezlerinin aşırı çalışması sebebi ile ortaya çıkan bir hipertiroidi vaziyetidir. Graves hastalığı, bağışıklık sistemi hastalığıdır. Graves hastalığında vücut kendi reaksiyon göstererek, aşırı tiroit hormonu salgılar.

Bu sebeple metabolizma çok hızlanır ve nabız düşer. Kişi kilo alamaz hale gelir. Halk arasında graves, ‘zehirli guatr’ olarak da bilinmektedir. Kazalar, hastalıklar, ağır yaşanan stres ya da kullanılan bazı ilaçlar graves hastalığına neden olabilmektedir.

Graves hastalığının belirtileri nelerdir?

Kişinin guatrının gözle görülür büyüklükte olması, deri ve göz belirtileri, graves hastalığının belirtileri olarak, kendini gösterebilir. Kişide kilo kaybı, çarpıntı, gözde büyüme, canlı bakış, terleme gibi şikayetler görülebilir. Kişinin iştahı açık olduğu halde ve yemek yemesine rağmen kilo vermesi gibi durumlar görülebilir.

Sıcağa tahammül edememe, saçlarda dökülme, elin titremesi, cildin nemli ve terli olması, kadınlarda adet düzensizliği görülmesi, ishal, cinsel isteğin azalması gibi şikayetler de graves hastalığının belirtileri olarak gösterilebilir.

Guatr kimlerde daha sık görülmektedir?

Guatr hastalığı, her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Fakat orta yaşın üstündeki kişilerde ve kadınlarda çok daha sık görülmektedir. Kalıtım, geçirilmiş olan viral enfeksiyonlar, radyasyon, menopoz, iyot eksikliği, lityum kullanımı ve sigara kullanımı guatr hastalığının en sık görülen sebepleridir.

Guatr tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Guatr tedavisi için, ilaç tedavisi, radyoaktif olarak iyot tedavisi ve cerrahi tedavi metotlarından biri ya da birkaçı uygulanabilmektedir. Kişi için hormon yetersizliği tanısı koyulmuş ise, hormon ilaçları kullanılmaktadır. Aşırı hormon salgılanması durumunda ise, tiroit hormonuna baskı uygulayacak ilaçlar ve radyoaktif olarak, iyot tedavisi uygulanmaktadır. Nodüler guatrda ise, cerrahi olarak tedavi yöntemi uygulanır. Cerrahi tedavide ise, tiroit bezinin bir bölümü ya da tamamı çıkarılabilmektedir.

Guatr hastalığında ne zaman doktora gidilmelidir?

Aynaya bakarken veya tıraş olurken, boyunda herhangi bir şişlik fark edilmesi, bununla beraber sinirlilik, çarpıntı, kabızlık, geçmeyen ishal durumu, uykusuzluk ya da aşırı derecede uyku hali, elde titreme, nefes almada ve yutmada zorluk olması, kilo alma gibi belirtiler görüldüğünde, en yakın iç hastalıkları uzmanı ile görüşülmelidir. Kişide bu belirtilerin görülmesi guatr hastalığının habercisi olabilmektedir.