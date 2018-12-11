Manchester City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 18 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Phil Foden'ın 5.5 yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyurulurken Sportif Direktör Txiki Begiristain, "üst düzey bir yetenek ve doğuştan Manchester City taraftarı olan Foden'ın en az 5.5 yıl daha kulüpte kalacağı için mutlu olduklarını" sözlerine ekledi.

18 yaşındaki Foden, 2017'deki 17 yaş altı Dünya Kupası'nda şampiyon olan İngiltere takımındaki performansıyla turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiş ve geçtiğimiz sezon 17 yaş 350 günlükken şampiyonluk madalyasını alarak lig tarihinin şampiyonluk yaşayan en genç oyuncusu olmuştu.