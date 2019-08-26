İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Manchester City, deplasmanda Bournemouth’u Sergio Agüero (2) ve Raheem Sterling’in golleri 3-1 devirdi. Ev sahibi ekibin tek sayısı Wilson’dan geldi. Ancak mücadeleye damga vuran ise Mavililer’in yıldızlarının kırdığı rekorlar oldu. 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Agüero, kariyerindeki 400. golüne ulaştı. Belçikalı De Bruyne ise ilk golün asistini yaparken kendisi adına önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Rekor Mesut Özil’deydi

123. Premier Lig maçında 50. asistini yapan De Bruyne, bu sayıya en hızlı ulaşan isim oldu. Daha önce 141 maçta 50 gol pasına ulaşan Mesut Özil, bu rekoru elinde bulunduruyordu. Öte yandan Pep Guardiola’nın öğrencileri, puanını 9’a yükseltirken, lider Liverpool’un 2 puan gerisinde takibini sürdürdü.