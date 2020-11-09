İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool, 1-1 berabere kalırlarken maça damga vuran olan Trent Alexander-Arnold'un sakatlanması oldu. Maç sonunda Jürgen Klopp kadar Manchester City Menajeri Pep Guardiola da sakatlıklarda payı olduğunu düşündüğü Premier Lig yönetimine tepkiliydi.

İlk olarak 5 oyuncu değişikliğinin Premier Lig'de uygulanmamasına değinen Guardiola, "Bugün, İngiltere Milli Takımı'nın sağ beki sakatlandı. Bu şeyleri ifade etmekten kimin sorumlu olduğunu anlamıyorum. Bunun normal bir durumdan farklı olduğunu nasıl anlamıyorlar? Belki de farklı olmayı sevdikleri için. Premier Lig dışında dünyanın her yerindeki liglerde bu olağanüstü bir durum olduğundan oyuncuları korumak adına 5 değişiklik hakkı var. Ben şaşırıyorum, anlamıyorum. Ama şov devam etmeli. Bu, oyuncuları korumakla ilgili bir durum. Bugün olağanüstü bir durum yaşanıyor ve burası hariç dünyadaki tüm ligler bunu görüyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların hiç ara vermeden yeniden mücadeleye başlamasına da değinen Guardiola, "LeBron James, NBA şampiyonluğunu kazandı ve ardından 2-3 ay tatil yapacak. Bu oyuncuların ise 2 haftası vardı. Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger de aynı şeyleri söylüyorlardı ve hiçbir şey değişmedi. Jurgen ile, Ole ile, ben ile değiştirecekler mi? Tabii ki hayır. Virüs; burada da, Almanya'da da, İspanya'da da aynı. İngiltere Milli Takımı'nın sağ beki artık sakatlandı" dedi.



