Premier Lig'de Pazar günü büyük bir heyecana sahne olacak olan Liverpool-Manchester City maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Liverpool ve teknik direktör Jurgen Klopp hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Guardiola, "O ve takımı benim daha iyi bir teknik direktör olmama yardım etti. O düşünmem ve kendimi kanıtlamam için beni başka bir seviyeye çıkardı." açıklamalarında bulundu.

Başarılı teknik adam ayrıca Liverpool'un kendileri için rakip olmasının bir onur olduğunu dile getirerek, "Yıllardır bu efsanevi kulüple mücadele ediyoruz. Onların rakibi olmak bizim için bir onur çünkü orada İngiltere'nin en tarihi takımlarından birine karşı yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liverpool - Manchester City mücadelesi 3 Ekim Pazar günü saat 18:30'da Anfield'da oynanacak.