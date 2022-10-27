Guardiola’dan flaş Haaland açıklaması

Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile Manchester City arasında önceki gün oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. İngiliz ekibinin yıldız golcüsü Erling Haaland, eski takımına karşı 45 dakika sahne alırken, ikinci yarının başında oyundan alındı.

Mavililer’in hocası Pep Guardiola da herkesin merak ettiği konuyla ilgili olarak, “Üç sebep vardı. Onu çok yorgun gördüm. İkincisi biraz gripti. Üçüncüsü ise ayağına bir darbe aldı. Bu nedenle ikinci yarıda oynayamadı. Devre arasında sağlık ekibiyle konuştum ve biraz endişeliydiler ama onu yürürken daha normal gördüm. Göreceğiz” dedi.