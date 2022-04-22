Guardiola’dan Erik ten Hag’a övgü dolu sözler

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ezeli rakipleri Manchester United’ın başına geçen Erik ten Hag için övgü dolu sözler söylerken yeni görevini kutladı.

‘’Erik’i tebrik ediyorum ve onun için en iyisini diliyorum. O en üst seviyede bir menajer onun takımlarını izlemek büyük keyif. Onun Ajax’ını izleyin ve ne kadar kaliteli olduğunu görün.’’

Manchester United’ın yeni hocası Erik ten Hag, Pep Guardiola’nın Bayern Münih’in teknik direktörlüğünü yaptığı sırada Bayern Münih rezerv takımından sorumluydu.